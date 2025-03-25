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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 21 Gözaltı, 3 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 21 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Bolu'da gerçekleştirilen 7 uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda esrar, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bolu'da düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 17-23 Mart tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2.84 gram esrar, 2.1 gram bonzai, 12.58 gram metamfetamin, 84.99 gram likit esrar maddesi, 2.264 skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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