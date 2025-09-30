Haberler

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 13 Gözaltı

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 13 Gözaltı
Bolu'da 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10 ayrı operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bolu'da 22-28 Eylül tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 10 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. 10 ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 5,58 gram esrar, 6,67 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 0,49 gram eroin, 84 sentetik ecza ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BOLU

