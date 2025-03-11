1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı, 2 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yapılan 10 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da düzenlenen 10 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 10 farklı operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 3.15 gram esrar, 78 gram bonzai, 62.4 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 6 captagon maddesi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
img

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
img

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.