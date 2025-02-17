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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltında

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltında
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Bolu'da düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı ve 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında skunk, esrar, kokain, metamfetamin ve extacy yer aldı.

Bolu'da düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 10-16 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2.86 gram skunk, 7.7 gram esrar, 2.38 gram kokain, 3.66 gram metamfetamin, 11 adet extacy ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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