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Bolu'da Unutulan Çanta Paniğe Sebep Oldu

Bolu'da Unutulan Çanta Paniğe Sebep Oldu
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Bolu'da bir kafede sandalye üzerinde unutulan çanta, kafe çalışanları tarafından şüpheli bulunarak polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı inceleyerek sahibine teslim etti.

Bolu'da bir kafede sandalye üzerinde unutulan çanta paniğe sebep oldu. Çantasını almak için kafeye gelen vatandaş, "Çanta benim, çay içmeye gittim" dedi.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde Demokrasi Meydanı'nda bulunan bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye gelerek çay içen vatandaş, çantasını sandalyenin üzerinde unutup kafeden ayrıldı. Kafenin önünde dakikalarca duran çantayı fark eden kafe çalışanları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzun bekleyişin ardından çantanın sahibi olduğunu iddia eden bir vatandaş olay yerine geldi. Polis ekipleri vatandaşa çantayı açtırarak inceledi. Olumsuz bir durum olmadığını anlayan ekipler, vatandaşa gerekli uyarıları yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim etti.

"Unuttun mu burada?" sorusu üzerine çanta sahibi, "Çanta benim, çay içmeye gittim" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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