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Bolu'da traktör kazası: 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Bolu'nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına kıyafetini kaptıran 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Fikriye Ay, traktör ile su tankerinin bağlantısına sıkışarak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına kıyafetini kaptıran 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Susuzkınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikriye Ay (70) traktör ile çekilen su tankerine su doldurma işlemi yapıldığı sırada, traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı. Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkıştı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Fikriye Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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