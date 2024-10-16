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Bolu'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana gelen traktör kazasında 62 yaşındaki Şakir Kocaman hayatını kaybetti, annesi Hesna Kocaman ise hafif yaralandı.

Bolu'da kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Kocaman (62) annesi Hesna Kocaman ile birlikte kışlık odun ihtiyacını karşılamak için gittikleri yayladan dönüş yoluna geçti. Akşam saatlerinde Çepni köyü yakınlarına gelen Şakir Kocaman idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, ağaca çarptı. Kazada anne Hesna Kocaman hafif yaralanırken, sürücü Şakir Kocaman ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şakir Kocaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hesna Kocaman'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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