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Bolu'da Traktör ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da Traktör ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da köy yolunda traktörle kamyonetin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran Köyü mahalle yolu içerisinde meydana geldi. Süleyman Ö. idaresindeki 14 AK 650 plakalı kamyonet ile Arif G. yönetimindeki traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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