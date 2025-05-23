Bolu'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Bolu'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı
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Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde seyir halinde olan bir traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Gerede istikametine seyir halinde olan 14 ABZ 489 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ toprak alana devrilerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinden alınan bilgiye göre kazada 1 kişi hafif yaralanırken, yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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