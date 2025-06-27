Bolu'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bolu'da kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay, Yakabayat köyünde meydana geldi.

Bolu'da köy yolunda kontrolden çıkan traktör devrilerek tepetaklak oldu. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut A. (15) idaresindeki 01 ALZ 066 plakalı traktör, şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tepetaklak olan traktörde yolcu konumunda bulunan Furkan Alasırt (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Metehan A. (17) ve Mesut A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Furkan Alasırt, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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