Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Trafo Hırsızlığı: İki Kişi Serbest Bırakıldı

Bolu'da Trafo Hırsızlığı: İki Kişi Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir trafo binasından 800 kilogram bakır lama maddesi çaldığı belirlenen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalayarak adliyeye sevk etti.

Bolu'da trafodan 800 kilogram bakır lama maddesi çaldığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Merkez ilçeye bağlı Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypiliç firmasına ait inşaat halindeki kızgınyağ trafo binasından, yaklaşık 800 kilogram bakır lama iletken madde çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Jandarma Asayiş, JASAT ve OYİT ekipleri çalışma başlattı. İnceleme sonucunda, hırsızlık şüphelilerinin F.K. (32) ve Ö.Ö. (33) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından kent merkezinde yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Haklarında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk bolu Suç

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.