Bolu'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Bolu'da Tatlar köyü yolunda otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyhan T. idaresindeki 14 AP 700 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, köy yoluna dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen Adem Ş. yönetimindeki 06 CPC 787 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Seyhan T. ile yanında bulunan Mustafa Berat Akyol (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mustafa Berat Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akyol'un vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - BOLU