Bolu'da Trafik Kazası: Yüksel Hafif Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde Dorukhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçen minibüsün, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Yüksel Hafif, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Ankara-Zonguldak kara yolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Hasan G. idaresindeki 35 CMJ 939 plakalı minibüs, Dorukhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Minibüs, karşı yönden gelen Hakan H. yönetimindeki 06 HB 4525 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yüksel H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yüksel H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüksel Hafif, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif'in cenazesi memleketi Kastamonu'ya gönderildi. - BOLU