Bolu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen sürücünün kullandığı otomobile kamyon çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolunun Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ekel idaresindeki 14 EP 645 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmek istediği sırada 67 NU 317 plakalı kamyonun çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mesut Ekel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ekel, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU