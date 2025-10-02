Haberler

Bolu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bolu'da D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan otomobil sürücüsüne kamyon çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 kara yolunun Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ekel idaresindeki 14 EP 645 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmek istediği sırada 67 NU 317 plakalı kamyonun çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mesut Ekel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ekel, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

