Bolu'da Trafik Kazası Sonrası Yol Fermuar Yöntemiyle Açıldı

Bolu'da kaza nedeniyle tıkanan yol, polis ekiplerine 'fermuar yöntemi'yle açıldı. Olay yerine giden polis ekipleri kaza nedeniyle sıkışan trafiği kısa süre içerisinde eritti.

Bolu'da öğle saatlerinde D-100 kara yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri sevk edildi. Alternatif yollardan olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik durdu. Kaza yerine ulaşmak isteyen polis ekiplerine sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kısa sürede hem kazaya hem de sıkışan trafiğe müdahale etti. Ekiplerin yönlendirmesiyle sıkışan trafik kısa sürede açıldı. - BOLU