Bolu'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan dönel kavşakta süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesinin girişindeki dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. idaresindeki 14 LB 781 plakalı süt kamyonu ile Mehmet A. yönetimindeki 54 TA 130 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet A. ile yolcu konumunda bulunan Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU