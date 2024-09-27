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Bolu'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı

Bolu'da Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı
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Bolu'da D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da seyir halindeki otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. yönetimindeki 78 ABK 965 plakalı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde giderken, Ç.Ö. (14) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletten yola fırlayan Ç.Ö. (14) ve E.Y yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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