Bolu'da Trafik Kazası: Cip Motosiklete Çarptı, İki Yaralı

Bolu'da cipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi Halis Duman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AEC 092 plakalı cip, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU