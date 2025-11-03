Haberler

Bolu'da Trafik Kazası: Araç Elektrik Direğine Çarparak Tepetaklak Oldu

Bolu'da Trafik Kazası: Araç Elektrik Direğine Çarparak Tepetaklak Oldu
Güncelleme:
Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, elektrik direğine çarparak tepetaklak oldu. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak önce refüje ardından elektrik direğine çarpan otomobil tepetaklak oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 14 EF 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından da elektrik direğine çarparak tepetaklak oldu. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

