Bolu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Bolu'da D-100 Karayolu'nda 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 42 FY 700 plakalı Honda marka otomobil, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada Ankara istikametine seyreden içerisinde 8 kişinin bulunduğu R.T. yönetimindeki 34 VS 3967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU