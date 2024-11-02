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Bolu'da Trafik Işığında Kamyon Gaz Tankerine Çarptı

Bolu'da Trafik Işığında Kamyon Gaz Tankerine Çarptı
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Bolu'da D-100 kara yolunda demir yüklü bir kamyon, trafik ışıklarında duran bir gaz tankerine çarparak büyük bir kaza yaptı. Kamyonun kabini ezilirken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Bolu'da trafik ışıklarında demir yüklü kamyon gaz tankerine çarptı. Kaza sebebiyle kamyonun kabini kağıt gibi ezildi.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında plakası öğrenilemeyen demir yüklü kamyon, trafik ışıklarında duran 06 BDK 379 plakalı gaz tankerine çarptı. Meydana gelen kazada kamyonun kabini adeta kağıt gibi ezildi. Kamyon sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tek şeritten trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle yolda saçılan demirler toparlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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