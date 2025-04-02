Bolu'da Trafik Ekiplerinden Bayram Dönüşü İçin Farkındalık Projesi

Bolu'da trafik ekipleri, bayram dönüş yolundaki sürücü ve yolculara kısa videolar izleterek trafik kurallarına dair farkındalık kazandırıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması için uygulama noktasında "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla 2019 yılında Yaşam Tüneli Projesi oluşturuldu. Bayram dönüş yolunda, uygulama noktasında sürücüleri denetleyen ekipler, yaşam tüneli diye tabir edilen kapalı çadıra araçları yönlendiriyor. Araçlarla birlikte tünel içerisine giren sürücü ve yolcular yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolar ile bilgilendiriliyor. Öte yandan, uzun yoldan gelen sürücüler ise uygulama noktasında bu alana girerek dinlenme fırsatı buluyor.

"Kaputlara bir şey olması önemli değil insanlara bir şey olmasın"

Polis ekiplerinin yaptığı bu uygulamayı desteklediğini söyleyen sürücülerden Mustafa Koçer, "Bu tarz uygulamaları beğeniyorum. En azından insanların yapacakları hataların önüne engel olmak için dikkat çekiliyor. Kaputlara bir şey olması önemli değil insanlara bir şey olmasın. Uygulamadan dolayı memnun oldum, denk geldik" dedi. Farkındalık için gerekli bir uygulama olduğunu vurgulayan Muhterem Atalay, "Doğru bir uygulama. Bizim de videodaki gibi hızlı kullandığımız zamanlar oluyor, aracımızda çocuklarımızın olduğu zamanlar oluyor. Videoya baktığım zaman hakikaten tehlikeli olduğunu gördüm" diye konuştu. - BOLU