Bolu'da Trafik Denetimlerinde 8.5 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 8.5 Milyon Lira Ceza Kesildi
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19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 119 araç ve sürücüye toplam 8 milyon 533 bin lira idari para cezası uygulandı ve 210 araç trafikten men edildi.

Bolu'da bir haftada 3 bin 119 araç ve sürücüye 8 milyon 533 bin 34 lira idari para cezası uygulandı, 210 araç trafikten men edildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 486 uygulama noktasında toplam 37 bin 406 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 321 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 195 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 395 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 72 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 32 araç da trafikte tespit edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan 3 bin 119 araç ve sürücüye 8 milyon 533 bin 034 lira tutarında idari para cezası uygulandı. 210 araç ise trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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