Bolu'da Trafik Denetimlerinde 7.6 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 7.6 Milyon Lira Ceza Kesildi
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Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 38 bin 318 araç kontrol edilerek, toplam 2 bin 211 araca 7 milyon 600 bin 422 lira idari para cezası uygulandı. 189 araç trafikten men edildi.

Bolu'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 211 araç ve sürücüye 7 milyon 600 bin 422 lira idari para cezası kesildi, 189 araç ise trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 38 bin 318 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 598 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan bin 69 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 247 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 124 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 88 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 43 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam 2 bin 211 araç ve sürücüye 7 milyon 600 bin 422 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 189 araç ise trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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