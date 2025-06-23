Bolu'da Trafik Denetimlerinde 6 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bolu'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 814 araç ve sürücüye 6 milyon 70 bin 35 lira idari para cezası kesildi, 153 araç ise trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 34 bin 959 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 710 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan 738 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 216 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 142 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 66 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 11 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam bin 814 araç ve sürücüye 6 milyon 70 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 153 araç ise trafikten men edildi. - BOLU