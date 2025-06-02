Bolu'da Trafik Denetimlerinde 2 Binden Fazla Cezalı Araç

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 2 Binden Fazla Cezalı Araç
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Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 773 araç ve sürücüye toplam 8 milyon 196 bin 811 lira ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 188 araç trafikten men edildi.

Bolu'da bir haftada 2 bin 773 araç ve sürücüye 8 milyon 196 bin 811 lira idari para cezası uygulandı, 188 araç trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 35 bin 188 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 556 uygulama noktasında yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 348 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 228 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 151 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 45 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araç da trafikte tespit edildi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 773 araç ve sürücüye 8 milyon 196 bin 811 lira idari para cezası uygulandı, 188 araç ise trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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