Bolu'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı, Abart Egzoz ve Yüksek Ses Cezalandırıldı

Bolu'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı, Abart Egzoz ve Yüksek Ses Cezalandırıldı
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Bolu'da gece saatlerinde yapılan denetimlerde abart egzoz ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uygulandı. 500'e yakın araç denetlendi, trafik güvenliği sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği bildirildi.

Bolu'da gece saatlerinde abart egzoz ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücülere polis ekipleri göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçileri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin en işlek noktalarında trafik denetimi yapıldı. Akşam saat 20.00'dan gece saat 00.00'a kadar süren denetimlerde 500'e yakın araç denetlendi. Denetimlerde abart egzoz, sis farı, cam filmi, kask kullanımı ve yüksek sesle müzik gibi trafik kurallarına aykırı unsurlar tek tek incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen onlarca sürücüye cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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