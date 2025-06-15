Bolu'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, abart egzoz ve yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik polis denetimleri artırıldı. 500'e yakın araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da polis, çevreye rahatsızlık veren sürücülere göz açtırmıyor

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde abart egzoz ve yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücülere polis ekipleri göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçileri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin en işlek noktalarında trafik denetimi yapıldı. Akşam saat 20.00'dan gece saat 00.00'a kadar süren denetimlerde 500'e yakın araç denetlendi. Denetimlerde abart egzoz, sis farı, cam filmi, kask kullanımı ve yüksek sesle müzik gibi trafik kurallarına aykırı unsurlar tek tek incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen onlarca sürücüye cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha

Sporting Gyökeres'in yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.