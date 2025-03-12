Bolu'da Trafik Denetimi: Kırmızı Işık ve Emniyet Kemeri Kontrolleri

Bolu'da D-100 karayolunun şehir merkezi çıkışında trafik polisleri, ihbarlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olmadığı noktalarda denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin çıkış noktasında Ankara istikametinde uygulama noktası oluşturuldu. Kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimine giren Tülay Soykan, "Cezalar ağır. Kurallara uyuyoruz, uymazsak cezalar ağır" dedi. - BOLU