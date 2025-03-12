Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
MHP'den Bahçeli'nin 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

Bolu'da Trafik Denetimi: Kırmızı Işık ve Emniyet Kemeri Kontrolleri

Bolu'da Trafik Denetimi: Kırmızı Işık ve Emniyet Kemeri Kontrolleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 karayolunun şehir merkezi çıkışında trafik polisleri tarafından yapılan ihbarlı denetimde, kural ihlali yapan sürücülere cezalar uygulandı. Denetimlerin, kamera bulunmayan bölgelerde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Bolu'da D-100 karayolunun şehir merkezi çıkışında trafik polisleri, ihbarlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olmadığı noktalarda denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin çıkış noktasında Ankara istikametinde uygulama noktası oluşturuldu. Kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimine giren Tülay Soykan, "Cezalar ağır. Kurallara uyuyoruz, uymazsak cezalar ağır" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
img

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
img

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Lüks moda devine NFT davası

Lüks moda devine NFT davası
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.