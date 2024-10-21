Bolu'da Tofaş Sürücüleri D-100'de Yarıştı
Bolu'da 20-25 kişilik Tofaş otomobil sürücüsü, D-100 kara yolunda bir araya gelerek trafiği tehlikeye atacak şekilde yarış yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bolu'da 20-25 kişilik Tofaş otomobil sürücüsünün D-100 kara yolunda bir araya gelerek yarıştığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Bolu'da yaklaşık 20-25 kişilik otomobil sürücüleri D-100 kara yolunun Organize Sanayi mevkiinde bir araya geldi. Tofaş araçlarıyla yol kenarına gelen grup, D-100'ü adeta yarış pistine çevirdi. İki şeridi trafiğe kapatan Tofaş sürücülerinin yarıştığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU
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