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Bolu'da Tofaş Kazası: Kamyonetle Çarpışan Araç Kağıt Gibi Ezildi

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Bolu'da meydana gelen kazada bir Tofaş otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Kamyonetle çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da kamyonetle çarpışan Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağısoku Mahallesi'nde Yayla Yolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şair Dertli Sokak üzerinde seyreden M.C.Ü.idaresindeki 14 ES 888 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Yayla Yolu Sokak üzerinde seyreden M.B. yönetimindeki 34 TK 7192 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş, kağıt gibi ezildi. Kamyonet sürücüsü M.B., otomobilin sürücüsü M.C.Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan R.M.Ü.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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