Bolu'da Tırın Devrilmesi Sonucu Kazada Sürücü Yaralandı

Bolu'da Tırın Devrilmesi Sonucu Kazada Sürücü Yaralandı
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Bolu TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve dorsesindeki plastik hurdalar yola saçıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsesinde bulunan plastik hurdalar yola saçıldı. Kazada tır sürücüsü araç kabininde sıkışarak yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Akçakavak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Emir A. yönetimindeki 63 AKC 036 plakalı plastik hurda yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeleri aşarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken, tırın dorsesindeki plastik hurdalar ise yola saçıldı. Çevredekiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinde sıkışan Emir A., ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Yola saçılan malzemeler ise Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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