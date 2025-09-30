Bolu'da Tırın Beton Bariyerlere Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat S. (40) idaresindeki 34 BCU 399 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır şoförü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara istikametine akan trafiği kara yolları ve otoyol jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kaza yapan tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU