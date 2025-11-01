Bolu'da Tır Yangını: Kontrolden Çıkan Araç Alev Alev Yandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında tır, dorsesiyle birlikte alev alev yandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. H. U. yönetimindeki 06 DNK 478 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridindeki demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle tırın dorse kısmı bir anda alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BOLU