Bolu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Bolu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
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Bolu'da D-100 kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı.

Bolu'da D-100 kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 EM 933 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Fatih Süzen idaresindeki 81 AAK 300 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili önüne katan tır, yaklaşık 60 metre boyunca aracı sürükledi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açılırken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kazada aracında büyük hasar oluşan otomobil sürücüsü Fatih Süzen, "Sağ şeridimde gidiyordum. Tır da soldan geliyordu. Arabaya vurdu, önüne kattı bizi sürükledi. Elhamdülillah yaralanan olmadı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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