Bolu'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Güncelleme:
Bolu D-100 kara yolunda tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan olmazken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda aynı şeritte ilerleyen tırla, hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta hasar gördü.

Kaza, D-100 kara yolunda Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Menekşe A. idaresindeki 42 Y 7386 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Ramazan S. yönetimindeki 42 AKZ 644 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın önüne katılan araç, yolda spin attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araç ağır hasar aldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
