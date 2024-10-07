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Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: Bir Yaralı
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Bolu'da D-100 kara yolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Tır refüjün üstüne çıktı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda tırla otomobilin çarpışması neticesinde bir kişi yaralandı. Meydana gelen kazada tır makaslayarak refüjün üstüne çıktı.

Kaza, D-100 kara yolunda bulunan Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Efe B. yönetimindeki 14 AV 314 plakalı otomobil ile İstanbul istikametinde seyreden Sefer K. idaresindeki 14 DZ 196 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen kazada tır makaslayarak refüjün üstüne çıktı. Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralı sürücü Efe B. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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