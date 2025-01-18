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Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bolu'da meydana gelen kazada bir tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bolu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. yönetimindeki 34 HOE 988 plakalı otomobil ile Murat İ. idaresindeki 41 ANA 708 plakalı tır, çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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