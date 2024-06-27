Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BOLU - Bolu'da tırla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AI 122 plakalı tır, karşı yönden gelen Hayati Güney yönetimindeki 34 HLF 98 otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Hayati Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Güney'in cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.