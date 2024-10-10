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Bolu'da Tır Alt Geçitten Geçerken Yük Düşürdü

Bolu'da Tır Alt Geçitten Geçerken Yük Düşürdü
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Bolu'da 4.10 metre yükseklik kapasitesine sahip bir alt geçitten geçmek isteyen tırın dorsesindeki tomruklar yola düştü. Olay sonrası tır sürücüsüne 'yük düşürmek' suçundan ceza kesildi.

Bolu'da 4.10 metre yükseklik kapasitesi olan alt geçitten geçmek isteyen tır, yüklü tomrukları yola düşürdü. Tır sürücüsüne "yük düşürmek" suçundan cezai işlem uyguladı.

Olay, Kuruçay Mahallesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi istikametinde seyreden B.N. idaresindeki 35 BBA 25 plakalı tomruk yüklü tır, alt geçitten geçmek istedi. Yüksekliği 4.10 metre olan alt geçide, tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar takıldı. Tomrukların yola düşmesiyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yola düşen tomruklar kenara çekildi. Sonrasında tır şoförünün olay yerine yardım için çağırdığı kepçe yardımıyla tomruklar yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri, tır sürücüsüne "yük düşürmek" suçundan cezai işlem uyguladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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