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Bolu'da Ters Şeritte İlerleyen Araç Tehlike Saçtı
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Bolu'da gece saatlerinde ters şeritte ilerleyen Tofaş marka otomobil, kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda ters şeritten ilerleyen Tofaş marka otomobil, kazaya davetiye çıkarttı.

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde gece saatlerinde plakası belli olmayan Tofaş marka otomobil, ters şeride girdi. Ankara istikametini tersten ilerleyen otomobil, kilometrelerce gitti. Şans eseri önüne araç çıkmayan ve kazaya davetiye çıkartan sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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