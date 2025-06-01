Bolu'da TEM Otoyolu'nda Tırdan Tehlikeli Acil Dönüş

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Tırdan Tehlikeli Acil Dönüş
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda acil dönüş noktasından dönmeye çalışan bir tır, trafikte büyük bir tehlike yarattı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

TEM'de facianın eşiğinden dönüldü

Acil dönüşten dönmeye çalışan tır, ölüme davetiye çıkarttı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda görevli araçlar harici dönüşün yasak olduğu 'acil dönüş noktasından' dönüş yapan bir tır faciaya davetiye çıkarttı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Gerede mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, ters yöne dönmek için itfaiye ve ambulansların kullandığı, diğer araçların kullanmasının yasak olduğu 'acil dönüş noktasını' kullanmak istedi. Gece saat 00.15 sıralarında yaşanan olayda, şeritleri kapatarak acil dönüş noktasından dönen tır trafiği tehlikeye soktu. İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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