Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Bolu'da Tek Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

Bolu'da Tek Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde Abdullah O.ya ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Evin tamamen yanarak küle döndüğü bildirildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev, alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Havullu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahalle'de Abdullah O'ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ahşap ev küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
img

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.