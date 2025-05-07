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Bolu'da Tehlikeli Sürüş Yapan Kadın Sürücüye Cezai İşlem

Bolu'da Tehlikeli Sürüş Yapan Kadın Sürücüye Cezai İşlem
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Bolu'da D-100 kara yolunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kadın sürücü, sosyal medya aracılığıyla tespit edilerek 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda araçlar arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kadın sürücüyü, sosyal medyadan tespit eden trafik polisleri 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 MLH 71 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü E.E., D-100 kara yolu üzerinde yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli sürüş anları başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sürücü E.E., sabah saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle E.E.'ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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