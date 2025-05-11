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Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza: Influencer'a Özeniyorum Dedi

Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza: Influencer'a Özeniyorum Dedi
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Bolu'da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 11 bin lira ceza kesildi, ehliyeti ve motosikleti ise trafikten men edildi. 'Influencerlara özeniyorum' diyen sürücü, yaptığı hatanın sonucuyla yüzleşti.

Bolu'da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine ve motoruna el konulan şahsa 11 bin lira ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü "İnfluencerlara özeniyorum" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırarak, 236 kilometre tek teker hızla gezdiği görüntüleri paylaşan 14 BT 272 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi'nde yakalandı. Sürücünün ehliyetine ve motoruna 'sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti' gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. Motosikleti, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilen sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ise toplamda 11 bin 434 lira ceza kesildi.

"Birkaç tane özendiğim influencer var"

Motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücü Batuhan T., influencerlara özendiğini dile getirdi. Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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