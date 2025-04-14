İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek

Silah bırakmakta direten PKK'ya son uyarı

Bolu'da Tavuk Döner Dükkanında Yangın Çıktı

Bolu'da Tavuk Döner Dükkanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir tavuk döner dükkanında meydana gelen yangın, çalışanlar tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Bolu'da tavuk döner dükkanında çıkan yangın personel tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında PTT Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmındaki fritözden çıkan yangını fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliyesi gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - BOLU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.