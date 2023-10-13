Bolu'da Aşağısoku Mahallesi'nde yaşanan tartışmada M.C. bıçakla yaralandı. Şüpheli A.B. polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.

Bolu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde dün, M.C. ile A.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. bıçakla M.C'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan A.B. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.