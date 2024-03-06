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Bolu'da tartışma sonucu kadın tüfekle yaralandı

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Bolu'da eşiyle tartışan bir kadın, annesinin evine sığınırken damadının dayısı tarafından tüfekle vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da eşiyle tartışan ve annesinin evine sığınan kadın, damadı vurmak isteyen dayısının tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Selim Ş. ile tartışan Sevgi Ş. yan apartmanda yaşayan annesinin yanına gitti. Eşinin arkasından kayınvalidesinin evine giden Selim Ş. ile Sevgi Ş.'nin tartışması devam etti. Sevgi Ş'nin dayısı Mehmet Ali G. de tartışmaya dahil oldu. Mehmet Ali G. ile Selim Ş. arasında tartışmanın alevlenmesiyle, Mehmet Ali G., evde bulunan tüfeğini çıkardı. Dayı Mehmet Ali G., tüfekle Selim Ş.'ye ateş etti. Dayının silahından çıkan mermiler yeğeni Sevgi Ş.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sevgi Ş. ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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