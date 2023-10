Bolu'da Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişi Ağır Yaralandı

Bolu'da bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektronik eşya mağazası sahibi Murat C. ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan A.B. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle A.B., iş yerinin önünde Murat C.'yi bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Murat C., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Murat C., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. A.B., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU