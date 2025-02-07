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Bolu'da Tartışma Kanlı Bitti: Yabancı Uyruklu Kadın Eski Sevgilisini Bıçakladı

Bolu'da Tartışma Kanlı Bitti: Yabancı Uyruklu Kadın Eski Sevgilisini Bıçakladı
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Bolu'da sokak ortasında yaşanan tartışmada, yabancı uyruklu R.K.S. eski sevgilisi S.A.'yı bıçakla yaraladı. Olay sonucu S.A. hastaneye gitmeyi reddederken, polis iki tarafı gözaltına aldı.

Bolu'da yabancı uyruklu kadın, sokak ortasında tartıştığı eski sevgilisini bıçakla kafasından yaraladı.

Olay, Köroğlu Mahallesi Özşen sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadın R.K.S. (35) eski sevgilisi olduğu iddia edilen S.A. (52) ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle R.K.S., çantasından çıkardığı bıçakla S.A.'yı kafasından yaraladı. Kavga sesleriyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.A., hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri R.K.S. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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